La cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro, noto boss di Cosa Nostra, ha suscitato grandi reazioni in Sicilia e nel resto d’Italia. Pino Maniaci, conduttore televisivo di Telejato e noto attivista contro la mafia, ha deciso di celebrare l’evento in modo originale e simbolico tagliando i baffi – che non tagliava da 50 anni – in diretta televisiva. «Abbiamo anche lo spumante, siamo tutti pronti a festeggiare » ha detto Maniaci mentre compieva il gesto sul canale televisivo regionale siciliano noto per le sue campagne contro la Mafia.

«Ho tagliato i baffi per sottolineare che il 16 gennaio 2023 è una data importante per la Sicilia, e anche per Pino Maniaci, perché dopo 25 anni che con Telejato ho accompagnato all’interno delle galere decine di mafiosi – voglio ricordare che io ero presente all’arresto di Provenzano, di Lo Piccolo e molti altri – finalmente ieri è stato arrestato lui. Rappresentava l’ultimo padrino di una serie “stragista”, di una certa generazione, e per questo ho tagliato i baffi per lui e non per altri mafiosi arrestati», ha dichiarato a Zeta.

«Questo arresto rappresenta la fine di una lunga attesa e di una lotta contro la mafia che durava da decenni – ha proseguito Maniaci – e rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo nella lotta contro la criminalità organizzata. È una data importante perché significa per questa terra mettere in pratica le parole di Giovanni Flacone quando ricordava che ‘La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine’», ha concluso.

Il gesto simbolico di Maniaci, accompagnato dalle sue parole, ha avuto un certo riscontro mediatico in Italia e ha contribuito a diffondere la storia e il lavoro di Telejato e del suo fondatore. Il video è diventato virale sui social coinvolgendo anche le generazioni più giovani perché il filmato è stato ampiamente diffuso sui Instagram e TikTok, raggiungendo un vasto pubblico e suscitando numerose reazioni positive.