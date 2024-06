I cittadini e le cittadine piemontesi hanno rieletto Alberto Cirio alla presidenza della regione. Gli exit poll offrono già un quadro nitido della situazione.

L’affluenza è stata bassa, al 55.3%, quasi 10 punti percentuali in meno della tornata del 2019 (63,34%) dove era stato eletto Cirio, ricandidato quest’anno con il sostegno della coalizione di centro destra FDI-FI-Lega, “Noi Moderati” e la lista civica “Cirio Presidente”. L’attuale governatore è il vicesegretario nazionale di Forza Italia, con una lunga carriera politica alle spalle tra organi locali ed europei. Gli exit poll lo vedono in netto vantaggio con una forchetta che va dal 50% al 54%. Una vittoria netta e senza ballottaggio.

Il campo largo si è spezzato in Piemonte: Partito Democratico (PD) e Movimento 5 stelle (M5S) hanno scelto di correre separati, il primo con Gianna Pentenero e il sostegno di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Più Europa e Italia Viva. La candidata del centrosinistra ha alle spalle una lunga militanza politica negli organi regionali, è stata sindaca del suo paese, Casalborgone, per tre mandati dal ‘93 al 2004, poi nel 2005 ha cominciato il lavoro da assessora in regione, continuato per le tre successive legislature di centro sinistra. Gli exit poll la vedono in seconda posizione ma con quasi venti punti percentuali di distacco dal presidente uscente, con una oscillazione tra il 34 e il 38%. Pentenero ha fatto sapere che non rilascerà alcun commento ufficiale prima dei risultati definitivi.

Sarah di Sabato, la candidata del M5S, avrebbe ottenuto tra il 7 e il 9% dei voti. L’esponente pentastellata ha cominciato a militare nel Movimento circa dieci anni fa, prima nel consiglio comunale di Collegno e poi nel 2019 in quello regionale.

Gli altri due candidati sono Francesca Frediani che ha anni di militanza alle spalle nei movimenti NO TAV della Val di Susa e che corre con Piemonte Popolare, appoggiato da Unione Popolare; infine Alberto Costanzo sostenuto dalla lista “Libertà” di Cateno de Luca. La prima avrebbe raccolto tra 1.5 e il 3.5%, il secondo dovrebbe fermarsi al 2%. L’entrata di entrambi in consiglio regionale è dunque in bilico.

Il grande assente di questa elezione è il partito di Carlo Calenda, Azione. Il candidato Enrico Costa ha deciso di correre all’interno della lista civica “Cirio presidente” senza mostrare il simbolo del suo partito. La decisione è stata presa dopo mesi di dibattito e di riflessione, Costa ha fatto sapere di aver seguito l’indicazione del leader ovvero di «candidarsi in una lista che abbia precisi riferimenti liberali e moderati e di farlo in una chiave che non sia quella dell’alleanza con altre forze politiche».