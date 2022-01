Bianca Scheda for President, ma la politica adesso si muove

Arrivano ben abbottonati i Grandi Elettori in Piazza Montecitorio, e non solo per il vento freddo che sibila tra le strade di Roma. Nugoli di giornalisti si assiepano, alla ricerca di una dichiarazione che però non arriva. «Il nome del nuovo presidente della Repubblica si saprà giovedì o venerdì», è l’unico punto su cui tutti i partiti sembrano aver trovato un’intesa.

L’altra idea che riesce a mettere d’accordo persino Emma Bonino e il leghista Luca Zaia, presidente del Veneto, è che almeno per oggi e per i prossimi tre giorni «Il nuovo Presidente della Repubblica si chiamerà Scheda Bianca». Diverse però le intenzioni che i due esperti politici lasciano trasparire. Zaia afferma che finché rimarrà il quorum dei due terzi, ovvero per le prime tre votazioni, si tratterà di giornate interlocutorie. Interrogato più nel dettaglio sugli orientamenti del suo partito svia il discorso riferendo invece il netto calo dei contagi da COVID-19 nella sua regione. La Bonino non ha dubbi: «Io ho votato convintamente per la signora Cartabia e spero che Draghi rimanga al governo».

A regnare sovrana è l’incertezza, dopo lo stallo causato dalla candidatura di Silvio Berlusconi, rimasta formalmente in piedi fino a sabato scorso, rimandando l’accordo tra i partiti. Una vicenda che ha lasciato scorie che i parlamentari portano sin dentro le urne. Maurizio Gasparri, Forza Italia, al momento di fare il suo ingresso a Montecitorio non manca di attaccare «la presunzione della sinistra, che impone una sua rosa di nomi e mette veti su quelli proposti dagli altri partiti», ed è a questo atteggiamento che imputa la valanga di schede bianche alla prima votazione.

I giornalisti davanti a Montecitorio attendo notizie dai grandi elettori

Sulla tramontata candidatura di Berlusconi torna il leader di Italia Viva Matteo Renzi, affermando che chi ha spinto il Cavaliere a portare avanti questo progetto «gli ha fatto del male». Al contempo l’ex premier boccia il nome di Andrea Riccardi, presidente della comunità di Sant’Egidio, fatto dal PD come «candidato di bandiera». «Italia Viva viene sempre ritenuta irrilevante, ma al momento di far cadere il governo Conte abbiamo visto che non è così», aggiunge poi con tono tra il sarcastico e l’orgoglioso.

Non tutto chiaro anche sul nome di Mario Draghi, fin qui il candidato più forte. Apertamente contrario Fratelli d’Italia, che per bocca del deputato Fabio Rampelli dichiara: «Draghi è il principale nemico di sé stesso. Se avesse voluto davvero aprire la strada alla sua candidatura avrebbe detto che il suo governo doveva finire con la fine del mandato di Mattarella».

Il fatto che il primo giorno passerà senza colpo ferire è sottolineato anche dall’atteggiamento dei Grandi Elettori. Tra chi, come Giulia Bongiorno della Lega, nega l’ennesima intervista con un «basta vi prego», e chi come l’ex Grillino Gregorio De Falco, ora nel gruppo misto, lancia la candidatura di Rosi Bindi. Ma al di la del bla bla politico i leader cercano l’accordo, e lo troveranno, su presidente e premier.