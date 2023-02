Morto Maurizio Costanzo, padre fondatore del talk show italiano

Maurizio Costanzo, uno dei personaggi più noti e amati della televisione italiana, è morto oggi all’età di 84 anni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dal suo ufficio stampa.

Nato a Roma nel 1938, Costanzo ha iniziato la sua carriera giornalistica negli anni ’50, lavorando a soli diciotto anni come cronista nel quotidiano romano Paese Sera. Ma è stato soprattutto in televisione che ha trovato il suo grande successo, diventando uno dei padri fondatori del talk show in Italia.

Negli anni ’80 e ’90, Costanzo ha condotto alcuni dei programmi più seguiti della televisione italiana, tra cui “Maurizio Costanzo Show” e “Buona Domenica”. Il suo stile diretto e coinvolgente, la sua capacità di creare empatia con gli ospiti e di saper affrontare i temi più delicati con garbo e sensibilità, lo hanno reso un punto di riferimento per milioni di telespettatori.

Il “Maurizio Costanzo Show” è stato il palcoscenico di alcuni degli ospiti più famosi del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo. Costanzo è sempre stato in grado di creare un ambiente confortevole per i suoi ospiti, incanalando conversazioni di grande profondità e di grande importanza culturale.

Costanzo è stato anche un grande scrittore, autore di numerosi libri di grande successo. Nel 1966 fu anche coautore della canzone Se telefonando, successo indimenticabile reso immortale da Mina sulle note del leggendario compositore Ennio Morricone.

Leggi anche: Maurizio Costanzo: «Ho accolto la notizia con un sorriso perché pensavo che non sarebbe più accaduto»

Nella vita privata è stato sposato quattro volte. Negli anni Ottanta il matrimonio con l’attrice Marta Flavi, mentre dal 1995 era il marito di Maria De Filipppi.

Nel 2022, in Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti (Mondadori), Maurizio Costanzo scriveva di sé e del suo talk show: «Faccio sempre più fatica a parlare di me, della mia vita. Soltanto di rado rivedo qualche mia trasmissione televisiva, e solo se sono proprio costretto: è una cosa che mi procura disagio. Perché in me subentra un arbitro severo che mi fa pensare: potevo fare questa altra domanda che non ho fatto, incalzare il tal ospite su quel particolare, e poi la televisione è come un’istantanea, e tale deve rimanere. Non ti metti a ritoccare un album di fotografie, e allo stesso modo non rimetto mano al mio album televisivo. Una puntata del “Maurizio Costanzo Show”, anche di quelle memorabili, resta un evento del momento, legato a quel preciso giorno di quel mese di quell’anno.»