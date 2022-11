Notizia: Covid, tutte le fake news del presidente Sergio Mattarella

In occasione dell’inaugurazione annuale de “I Giorni della ricerca” lo scorso 28 ottobre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto al Quirinale per la cerimonia di presentazione dell’ultimo anno di lavoro sulla cura del cancro. Il suo discorso, la cui trascrizione è disponibile sia sul sito della manifestazione dell’Associazione Italiana per la ricerca sul cancro (Airc) sia sul sito istituzionale del Quirinale, è stato poi ripreso e in alcuni casi travisato, come è accaduto sul “L’Indipendente”.

Nell’articolo, firmato solo a nome della redazione, si contestano alcuni passaggi del discorso in particolare:

«Senza l’ammirevole impegno della scienza per individuare i vaccini, scoperti e prodotti in tempi record, anche grazie alle scoperte realizzate nella lotta contro il cancro oggi saremmo costretti a contare molte migliaia di morti in più. Se oggi possiamo, nella gran parte dei casi, affrontare il Covid, come se si trattasse di un’influenza poco insidiosa, è perché ne è stata fortemente derubricata la pericolosità per effetto della vaccinazione; dalla grande adesione alla vaccinazione, dovuta all’ammirevole senso di responsabilità della quasi totalità dei nostri concittadini, sollecitati a farvi ricorso dalla consapevolezza di salvaguardare, in tal modo, la salute propria e quella degli altri».

Al Presidente viene criticata l’assenza di dati fattuali riguardo il Covid e l’effettiva utilità dei vaccini, soprattutto in seguito alla diffusione di diverse varianti. Per suffragare la critica alle sue parole di encomio al servizio sanitario italiano, L’Indipendente riporta una frase attribuita a Jared Auclair, ricercatore della Northeastern University, che tuttavia corrisponde alla definizione basilare di un virus, usata per manipolare il messaggio in ottica no-vax: «Se il virus uccide la persona che lo ospita muore con lui vanifica totalmente il suo scopo. Poiché l’obiettivo di un virus è sopravvivere, replicarsi e diffondersi, esso tende ad evolversi per essere più contagioso e meno letale». L’Indipendente, cioè, usa in modo improprio il nome di uno scienziato qualificato per rafforzare una tesi contro l’efficacia scientifica dei vaccini.

Il testo dell’articolo specifica che «Nessun indizio, ricerca o teoria con una autorità scientifica permette di ipotizzare che il virus sia evoluto verso forme meno letali grazie alla campagna vaccinale». In realtà esiste un rapporto dell’Istituto superiore di sanità dal titolo “Infezioni da SARS-CoV-2, ricoveri e decessi associati a COVID-19 direttamente evitati dalla vaccinazione Italia, 27 dicembre 2020 – 31 gennaio 2022” che stima in termini ufficiali l’efficacia del vaccino.

Riguardo la citazione attribuita a Janine Small, rappresentante di Pfizer durante l’incontro della Commissione speciale sul Covid, tenutosi al Parlamento Europeo lo scorso 10 ottobre, è stato già dimostrato dai factcheckers che una parte del discorso di Small è stata estrapolata e travisata e fatta circolare dai gruppi no vax. Small, rispondendo a una domanda, ha infatti riferito quello che è il principio della ricerca scientifica sui vaccini, ossia la capacità di prevenire forme gravi e decessi, ma nessuna casa farmaceutica può avere la certezza matematica che i vaccini approvati possano interrompere la trasmissione del virus. Non esisterebbero più casi di nessun altro virus già trattato in passato con vaccini, altrimenti (es. morbillo).

L’articolo, inoltre, fa riferimento all’«ultimo rapporto di Epicentro», senza specificare la data di pubblicazione né le modalità di estrazione dei dati subito dopo riportati (il link riportato è quello all’elenco completo di tutti i rapporti Epicentro). Secondo L’Indipendente, infatti, nella «fascia 60-79 anni la quota dei contagiati con la quarta dose è pressoché identica a quella dei non vaccinati». La correlazione fra le due categorie è ambigua e non esplicitata nei dati presenti nell’ultimo rapporto aggiornato del 29 ottobre.

L’ultimo attacco al discorso del Presidente Mattarella avviene invece sul piano retorico rimproverando l’omissione dell’obbligo vaccinale durante il passaggio del discorso riferito alla grande adesione alla campagna vaccinale e al senso di responsabilità degli italiani. L’Indipendente anziché però fare riferimento all’articolo 32 della Costituzione, in particolare al comma 2 che recita: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», cita l’incipit di un articolo del Washington Post del 16 ottobre 2021 in cui la testata americana intervista alcuni lavoratori italiani insinuando che l’obbligo vaccinale ridefinisca i parametri della democrazia. Finché la Costituzione dispone per legge la possibilità del trattamento, tuttavia, il Presidente della Repubblica ne rimane il legittimo garante, senza eccezioni.

