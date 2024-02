Da Diodato a Fiorella Mannoia, sono tanti i cantanti che questa sera, 8 febbraio, si esibiranno per la terza serata del Festival di Sanremo. Ad aprire la serata ci sarà Amadeus con la comica Teresa Mannino, che in sala stampa ha dichiarato con ironia: «Io parlo solo se mi rivolgono delle domande. Non ho mai fatto il festival e non saprei cosa dire». L’attrice si è tenuta lontana dalla televisione perché al momento preferisce il teatro. L’invito di Amadeus però non poteva essere rifiutato perché «Per qualsiasi artista italiano il Festival è un desiderio».

Dopo la polemica scoppiata per la pubblicità occulta e la mancata firma della liberatoria di John Travolta, è atteso anche Russel Crowe, il secondo ospite internazionale della manifestazione. Dal Suzuki stage, in Piazza Colombo, Paola e Chiara faranno rivivere gli anni ’90 con un medley delle loro hit. In collegamento dalla Costa Smeralda invece ci sarà Bresh, chiamato da Amadeus per soddisfare le richieste dei giovani.

La scaletta della terza serata sarà:

– Il Tre presentato da Loredana Berté

– Maninni presentato da Alfa

– Bnkr44 presentati da Fred De Palma

– Santi Francesi presentati da Clara

– Mr. Rain presentato da Il Volo

– Rose Villain presentata da Gazzelle

– Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico

– Ricchi e Poveri presentati da BigMama

– Angelina Mango presentata da Irama

– Diodato presentato da The Kolors

– Ghali presentato da Mahmood

– Negramaro presentati da Emma

– Fiorella Mannoia presentata da Annalisa

– Sangiovanni presentato da Renga e Nek

– La Sad presentati da Geolier

Il clima in città è sempre più euforico e festoso. Ad aspettare gli artisti ci sono altri sosia. Tommaso Agresti, 72enne di Andria, in Puglia, è da sei anni il sosia ufficiale di Al Bano. Consacrato lo scorso anno dall’originale, durante il programma Citofonare Rai2 di Paola Perego e Simona Ventura, Tommaso è «Venuto a Sanremo per la prima volta per solidarizzare, perché Al Bano non è stato preso». Gli impegni per il signor Agresti sono tanti, da richieste private a programmi tv: tre settimane fa è stato ospite di Tale e quale show. Invitato dallo stesso Al Bano nella sua masseria, Tommaso racconta che ha conosciuto tutta la famiglia del cantante e apprezza molto l’artista. Il Sanremo diffuso per tutta la città, un desiderio che Amadeus ha più volte dichiarato di voler avverare, è già realtà.