Ascolta “Giornale radio del 20 febbraio 2024” su Spreaker.

Conduzione: Luca Graziani

Coordinamento: Asia Buconi

Regia: Lavinia Monaco e Gabriele Ragnini

Servizi:

Aggiornamenti sul corpo di Navalny: Matilde Nardi

Roma, fiaccolata in Campidoglio per Navalny: Pietro Gangi

Spagna, trovato morto il pilota russo disertore: Laura Pace

Processo a Roma per gli 007 egiziani accusati dell’omicidio di Giulio Regeni: Giulia Rugolo

Elezioni regionali in Sardegna: Alessio Matta

Incremento delle multe in Italia: Silvia Della Penna

Nuovo film di Margot Robbie: Caterina Teodorani

Napoli, Calzona è il nuovo allenatore: Nicole Saitta