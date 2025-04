Nel 2025 è impossibile scrivere di Canada senza citare gli Stati Uniti. La politica estera del presidente americano Donald Trump è così aggressiva da avere un impatto anche sugli affari interni di altri Stati sovrani. Oggi i cittadini canadesi che si presenteranno alle urne non sono chiamati solo a rinnovare la Camera dei Comuni. Con il loro voto decideranno come rispondere a un vicino sempre più invadente, che vorrebbe fare del loro Paese «il 51esimo Stato degli USA».

Le ripetute minacce di annessione e la guerra dei dazi commerciali avviata da Trump hanno stravolto le previsioni per le elezioni legislative in corso. Fino a gennaio i conservatori di Pierre Poilievre erano dati per favoriti con ampio margine. Il partito liberale stava attraversando una delle peggiori crisi della sua storia: il primo ministro Justin Trudeau era diventato impopolare persino tra i suoi stessi alleati, che ne chiedevano le dimissioni. Messo con le spalle al muro, Trudeau aveva lasciato la presidenza e la direzione del partito a Mark Joseph Carney, che ha subito indetto elezioni anticipate.

Le probabilità di vittoria dei liberali (in blu) e dei conservatori (in rosso) secondo i dati di CBC News. Fonte: Il Post

Da allora le cose sono cambiate, in modo sorprendente. Secondo gli opinion polls diffusi da CBC News, la popolarità dei liberali è cresciuta del 22% in poche settimane. I canadesi hanno trovato in Carney un alleato contro le politiche ostili statunitensi. A suo favore gioca il ricco curriculum vitae da economista. È stato governatore della Banca del Canada durante la Grande Recessione del 2008 e della Banca d’Inghilterra a cavallo della Brexit. Gli elettori credono sia la persona giusta per guidare il Paese in questi tempi di crisi: la crescita economica è in stallo da anni, l’inflazione è rampante e i dazi di Trump possono solo peggiorare le condizioni di imprese e lavoratori.

Il candidato dei conservatori Poilievre, al contrario, non sembra più la persona adeguata per rappresentare i cittadini. Gli avversari lo accusano di «parlare come Trump»: fino a qualche settimana fa il suo slogan era “Canada First” (prima il Canada), molto vicino alla comunicazione dei repubblicani USA. Adesso la sua strategia è cambiata: “Vote for change” è il nuovo pitch del partito. Anche tra i conservatori si inizia a intuire quello che ai liberali era chiaro sin dall’inizio della campagna. Niente può unire i canadesi più della lotta contro un nemico condiviso.

«Costruiremo un Canada forte», annuncia Carney alla vigilia delle elezioni. I liberali promettono un potenziamento del settore energetico e industriale. L’obiettivo è rendere il Paese sempre più autosufficiente, per smarcarlo dal controllo economico statunitense. Dal punto di vista del welfare, si prevedono tagli delle tasse e aiuti per i lavoratori colpiti dai dazi, oltre a una riforma del sistema sanitario e un ambizioso piano di politiche abitative.

Più di sette milioni di cittadini hanno già approfittato del voto anticipato: le elezioni del 2025 potrebbero registrare la più alta partecipazione degli ultimi decenni. La stampa internazionale le dipinge come un referendum de facto: con o contro Trump. Il presidente statunitense, intanto, coglie l’occasione dell’Election Day per un’ultima frecciatina sui social. Con un post su Truth, invita i canadesi a votare per diventare l’«amato 51esimo Stato degli USA». «Niente più confini disegnati a tavolino molti anni fa», scrive. «Guardate quanto sarebbe bella questa massa di terra. Libero accesso SENZA FRONTIERE. TUTTI PRO E NESSUN CONTRO. È IL DESTINO».