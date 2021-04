Curiosità per tutto e una «passionaccia» infinita. Enrico Mentana a Zeta

Ritmo e qualità. Il direttore del Tg La7 ospite della Scuola di Giornalismo: «Se sapete una cosa parlatene, se non la sapete chiedete agli esperti. E siate pronti a mettervi in gioco»

«Ma da casa mi vedono? C’è una telecamera qui?». Enrico Mentana non perde l’abitudine neanche lontano dagli studi tv. Si guarda attorno e cerca la luce rossa della diretta. Parla a braccio senza prendere fiato alternando toni e mezzi toni, concetti e battute. Da oltre dieci anni alla guida del Tg La7, il noto giornalista televisivo è stato ospite della Scuola di Giornalismo della Luiss per un incontro con gli studenti. Un’occasione per ripercorrere la sua carriera – dagli esordi al Tg1 alla fondazione del Tg5 fino alla rete di Urbano Cairo – e fare il punto sul panorama di oggi, con un linguaggio in continua evoluzione.

«Sono entrato in Rai in anni di ricambio generazionale, con i vecchi di allora che venivano dalla carta stampata e ne ricalcavano logiche e lessico – racconta Mentana – Nella vita reale nessuno si reca in un posto, un aereo non è un velivolo e una lettera non è una missiva. Eppure giornali e notiziari si esprimevano in questo modo. Nei tg che ho diretto le notizie non si leggono, tutti devono parlare chiaro e farsi capire. Chi ci guarda vuole conoscere i fatti e non va sfidato con termini dotti e citazioni fumose». Da qui una prima lezione per gli aspiranti giornalisti: «Se sapete una cosa parlatene, se non la sapete chiedete agli esperti e pretendete la stessa chiarezza che pretendete da voi stessi».

Con il tg che conduce ogni sera e ancor più con le sue maratone, ore e ore di diretta per narrare elezioni e crisi di governo, Mentana ha rotto gli schemi. Se i telegiornali Rai sono fermi a un linguaggio paludato e a codici del passato, sul tasto 7 del telecomando va in onda un racconto immediato che unisce scena e retroscena, i fatti e la loro interpretazione. A metà strada tra informazione e intrattenimento: «Gli speciali del Tg La7 sono fatti di tanti ingredienti che vanno dosati con cura. I politici sono i protagonisti e i palazzi del potere la location della storia. Poi ci sono gli opinionisti e gli inviati sul campo, maschere della commedia dell’arte che improvvisano su un canovaccio».

Le Maratone Mentana alternano momenti seri a momenti di gioco, il dato reale e lo spazio del sondaggio. Un meccanismo rodato che fa entrare il telespettatore dentro i fatti. «Un risultato di questo tipo – avverte il padrone di casa – è il frutto dell’esperienza, della curiosità e la passione che ho accumulato negli anni. Voi dovete appassionarvi a tutto, coltivare una soggettività forte che vi farà toccare temi diversi con toni diversi: parlare degli asparagi e dell’immortalità dell’anima, della Juventus e dei furti! Non dovete essere tuttologi, ma la specializzazione verrà più avanti».

Mentana richiama i cambiamenti che stanno segnando il giornalismo, a partire dall’avvento del digitale: l’abbassamento della soglia di attenzione favorito dai social e una fruizione delle news sempre più da mobile. «Oggi i siti dei grandi giornali hanno 20-30 persone che si devono occupare di tutto, e anche così non si arriva a una copertura completa. Dobbiamo adattarci ai ritmi imposti da chi ci segue e coniugarli con la qualità: spiegare gli eventi senza snobismi, senza cadere nel gossip ma raccontando il mondo per come è. La commedia umana nelle sue varie forme, dal talento di Sinner alla morte del principe Filippo».

I nuovi giornalisti sono multitasking o non sono. Una lezione che il direttore del Tg La7 ha trasmesso ai redattori di Open, il giornale online che ha lanciato due anni fa: «Un prodotto fatto da giovani giornalisti per avvicinare i giovani lettori al piacere e al dovere di informarsi. Come traffico va bene e con la pubblicità guadagna, ma vedremo se saprà camminare sulle proprie gambe. L’ho fondato con i miei soldi ma non lo dirigo io e non è a me che deve piacere. Per me la missione è compiuta: avevo un debito di coscienza con le nuove generazioni e credo di averlo saldato».

