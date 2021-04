La vita dopo la Dad, le voci degli studenti Luiss

Il Lazio è tornato in zona arancione e gli studenti sono rientrati in classe, ad assaggiare di nuovo la socialità che la Dad aveva reso difficile. Le lezioni da remoto sono state la causa di tante difficoltà vissute dai ragazzi. In Veneto, una studentessa di 15 anni è stata accusata dall’insegnante di imbrogliare e per questo le è stato chiesto di bendarsi durante l’interrogazione. Abbiamo raccolto i pareri e le testimonianze di alcuni studenti di primo anno della Luiss Guido Carli.

